Focus TMW Pisa, come vanno i prestiti in Serie B: Esteves torna a correre. Bonfanti sfortunato

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Pisa.

Tomas Esteves (centrocampista, Bari) - Nella stagione della clamorosa promozione in Serie A l'ex Porto non è stato mai disponibile a causa del bruttissimo infortunio al ginocchio rimediato in estate. Questa doveva essere la stagione della rinascita, ma all'ombra della torre pendente, complice anche un problema muscolare, di gettoni ne mette a referto uno solo. A Gennaio. A fine mese passa in prestito al club pugliese dove sta ritrovando continuità d'impiego.

Nicholas Bonfanti (attaccante, Mantova) - La Serie B è casa sua e dopo Bari ha scelto di tornarci con i colori del club virgiliano. La fortuna però non è stata decisamente dalla sua visto che da metà dicembre 2025 non vede il campo a causa di una serie di problemi fisici.

Pietro Beruatto (esterno, Spezia) - Lo scorso anno alla Samp ha avuto più difficoltà del previsto, così per rilanciarsi ha scelto un'altra ligure di Serie B. Il rendimento è cresciuto sul piano del minutaggio e del tabellino (1 gol e tre assist). I problemi degli Aquilotti lo hanno comunque coinvolto.

Mateus Lusuardi (difensore, Reggiana) - Approdato in Emilia a gennaio. Dopo qualche settimana di ambientamento si è preso la titolarità. Mettendo a segno anche un gol (seppur inutile) a Bari.

Ante Vukovic (portiere, Mantova) - Quarto portiere alle spalle di Bardi, Festa e Andrenacci è ancora in attesa dell'esordio. Arriverà?

Leonardo Loria (portiere, Spezia) - Ad inizio stagione partiva alle spalle di Sarr, poi è esploso Mascardi. A gennaio, infine, è arrivato Radunovic dal Cagliari. Quella spezzina non è stata decisamente una scelta felice.