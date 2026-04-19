Pisa in vantaggio sul Genoa: Canestrelli la mette in buca d'angolo con una zuccata perfetta
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Si sblocca la sfida della Cetilar Arena di Pisa e a sorpresa a passare in vantaggio è proprio la squadra di casa: dopo un quarto d'ora molto confuso da parte della squadra di Hijlemark, i nerazzurri si portano a condurre sul Genoa grazie ad un vincente colpo di testa direttamente da calcio piazzato, firmato Simone Canestrelli. Il numero 5 del Pisa regala un sorriso ai tifosi di casa.
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