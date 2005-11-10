Milan, Amorim traccia la via: "Oggi volevo più possesso palla, ma serve tempo"

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, commenta la sfida pareggiata per 2-2 dai suoi contro il Celtic, a Glasgow

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Celtic l'allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato dei passi avanti che la sua squadra sta facendo dopo le prime settimane di lavoro. Ecco di seguito alcune delle parole del tecnico portoghese dopo il novantesimo.

Due partite diverse fra primo e secondo tempo?

"A volte va così, abbiamo subito un gol strano. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, abbiamo segnato e quando lo fai a volte giochi in modo diverso".

Cosa le è piaciuto maggiormente?

"Abbiamo provato a tenere palla, abbiamo sofferto un po' perché cercavamo di fare pressing a tutto campo. Fisicamente più avanti staremo meglio e capire anche questo concetto del pressing, l'idea non è ancora dentro la squadra ma l'ho percepita durante il match. Serviva più possesso palla nell'arco della sfida, ma in questi momenti è dura e servirà un po' di tempo".

Le prime due settimane di lavoro?

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Sono molto felice di tutto, se hai una squadra che lavora duramente e uno staff che cerca di portarla al massimo ci sono margini di crescita. Mancano dei ragazzi ancora ma ci sono dei giovani interessanti".