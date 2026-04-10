Pisa, Semper: "Non abbiamo tante chance di salvarci, ma ci proveremo fino alla fine"
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Adrian Semper, portiere del Pisa, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Roma: "Siamo una squadra che non mollerà mai, non abbiamo tante chance di salvarci ma proveremo fino alla fine a raggiungere il nostro obiettivo".
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