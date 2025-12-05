Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 14a giornata
Inizia la 14^ giornata con l'anticipo sabato alle 15:00 Sassuolo-Fiorentina.
4 scommesse da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Semper (Pisa-Parma)
DIFESA: Bartesaghi (Torino-Milan)
CENTROCAMPO: Matic (Sassuolo-Fiorentina)
ATTACCO: Vardy (Cremonese-Lecce)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
