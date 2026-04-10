Pisa, Semper sulla situazione dei nerazzurri: "Salvezza difficile ma lotteremo fino alla fine"
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Adrien Semper, portiere del Pisa, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Roma ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:
"Noi non molleremo mai fino all'ultimo secondo e combatteremo per il nostro obiettivo. So che è difficile ma lotteremo fino alla fine".
Dopo la vittoria contro il Cagliari sembrava arrivare la svolta, che non c'è stata
"Ci sono stati un po' di episodi sfavorevoli. Continueremo a dare il massimo, quest'anno non è stato semplice, ci sono squadre più forti di noi ma speriamo cambi qualcosa".
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