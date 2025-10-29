Più Stranamore che calcio, a Roma striscione contro Zalewski: "Infamità tradire un amico"

Striscione notturno a Roma, a pochi passi dalla suggestiva cornice del Colosseo, per Nicola Zalewski, e non di quelli che fanno particolarmente piacere. L’esterno dell’Atalanta, cresciuto nel club giallorosso poi salutato con il trasferimento all’Inter che ha chiuso la sua avventura alla Roma, è finito nel mirino della tifoseria capitolina - anche se lo striscione non è firmato - per una vicenda privata.

Il testo. “Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità”, questo il testo dello striscione apparso, che fa riferimento ovviamente ai rapporti con la Roma e con l’ambiente, ai minimi storici da tempo, ma anche a questioni personali che con il calcio non c’entrano nulla.

Alla base dell’attacco, infatti, vi sarebbe la frequentazione dell’esterno polacco con Emily Pallini, influencer attiva su Instagram e TikTok. Ma anche ex partner di Ludwig, producer e rapper, ma soprattutto amico storico - a questo punto forse non più - del calciatore. Una storia capitata a tante persone nel corso della vita (e che peraltro non è nuova nel caso di Zalewski, che in precedenza faceva coppia con l’ex compagna di Luca Pellegrini, altro prodotto del vivaio giallorosso), ma in questo caso finita addirittura con l’anfiteatro Flavio sullo sfondo.