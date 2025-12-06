Verona-Atalanta 3-1, Zalewski: "Noi scarichi. Magari abbiamo sottovalutato la partita"

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Sky nell'immediato post-partita di Verona-Atalanta. Ecco le sue parole: "Sono stati più bravi sotto tanti punti di vista, noi entrati un po' scarichi dove abbiamo pagato questo atteggiamento un po' moscio".

Ora il Chelsea. Questo ko può condizionarvi?

"Penso che questa squadra sia forte e non si farà condizionare da questa giornata. Da domani subito testa a martedì, serata molto importante".

Su un fallo di mano del Verona non ravvisato e che ha portato poi al gol degli scaligeri

"Ho visto Lazar (Samardzic) che si lamentava per un tocco di mano, ma non ho visto benissimo. Rivedendo l'azione non sembra chiarissimo, la giustificazione data dall'arbitro non si capisce benissimo. Penso e spero che questo tocco non ci sia".

Come si spiega questo atteggiamento definito moscio?

"Analisi che va fatta assieme alla squadra e lo staff. Sicuramente non è una cosa positiva, magari abbiamo sottovalutato la partita ma sono queste che vanno vinte".