Live TMW Atalanta, Zalewski ammette: "Sbagliato completamente l'atteggiamento"

Palladino ha detto che avete completamente sbagliato la partita. Sei d'accordo?

"Assolutamente, abbiamo analizzato l'avversario e ci aspettavamo una partita aggressiva da parte del Verona, abbiamo sbagliato completamente l'atteggiamento e loro sono stati più bravi in questo".

L'Atalanta torna subito in campo in Europa. Questo è importante?

"Sicuramente questo è un aspettto da approfondire, perché si gioca ogni 3 giorni. Il passato si scorda subito, si pensa all'oggi. Questo aiuta in positivo, ma pesa anche in negativo. Cercheremo di fare del nostro meglio davanti ai nostri tifosi".

