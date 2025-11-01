Live TMW Atalanta, Juric: "Per la prima volta la prestazione è stata negativa"

Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ivan Juric, allenatore dell' Atalanta, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella decima giornata di Serie A.

Il match:

"Per la prima volta la prestazione è stata negativa, in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono qua ho avuto brutte sensazioni. Non abbiamo avuto un buon gioco e la giusta intensità nei contrasti, dobbiamo lavorare alla prossima gara sperando non accada più. Conosciamo le caratteristiche dell'Udinese e abbiamo fatto 5 cambi nell'ottica di mantenere la giusta freschezza, ma oggi non è stata la solita Atalanta".

Cosa intende quando dice che per la prima volta ha avuto brutte sensazioni?

"Nulla di particolare, nessuna scienza, si fanno belle partite e brutte gare, oggi è stata brutta".



Scamacca ha lavorato bene?

"Oggi non ho visto nessuno bene, Gianluca non ha un processo facile per inserirsi, deve avere pazienza e mettercela tutta per tornare quello che è stato. E' passato un anno e mezzo, non è facile tornare come prima, ci sta".



Il turnover:

"Con 7 gare in 21 giorni devi inevitabilmente usare tutti, potevamo forse fare più rotazioni con la Cremonese. Dispiace perché Sulemana e Samardzic stavano facendo bene, poi De Keleaere e Lookman quando sono subentrati non sono riusciti a dare l'impatto che hanno avuto di solito".



Zalewski un po' involuto?

"Penso che quando sei nell'Atalanta e giochi ogni tre giorni devi abituarti ed essere pronto in ogni momento. Zalewski ha grande talento, ma deve anche tanto lavorare e capire che non basta il talento. Ci prova, può e deve difendere meglio per incidere in attacco dove ha caratteristiche migliori".

