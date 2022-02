Pogba e la Juventus, ipotesi viva ma l'ingaggio è un problema. Il futuro di Dybala può incidere

Il quotidiano Tuttosport torna ad accostare, nella sua edizione odierna, il nome di Paul Pogba alla Juventus. Il suo addio a zero al Manchester United al termine della stagione sembra oramai cosa certa, ma i problemi per un suo eventuale ritorno in bianconero non mancano. La concorrenza non manca, fra PSG e Real Madrid, ma lo scoglio più grande ad oggi sembra essere l'ingaggio del francese: a Manchester Pogba guadagna 13 milioni netti, cifra assolutamente fuori dalla portata delle casse juventine di oggi. Per questo, anche solo per aprire una trattativa, servirebbe un netto taglio di stipendio da parte del diretto interessato. Il gradimento di Pogba per la Juventus è noto, ma per sperare serve un sacrificio economico importante. Anche se molto, in tal senso, dipenderà anche dalla permanenza o meno di Paulo Dybala: col rinnovo della Joya, infatti, lo spazio di movimento salariale bianconero sarebbe ulteriormente ridotto.