Politano: "L'Italia si merita il Mondiale, dando il 100% sono sicuro che ci riusciremo"

Matteo Politano, esterno del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato a Vivo Azzurro TV in vista della partita di martedì sul campo della Bosnia, finale del playoff di qualificazione ai Mondiali: "I ragazzi sono concentrati, siamo felici per questo primo traguardo, ora abbiamo dei giorni per recuperare le forze e prepararci al meglio per questa battaglia".

Il gol di Tonali vi ha stappati?

"Era fondamentale liberarci dal peso che avevamo durante la partita, nel primo tempo c'era timore e qualche mostro lo vedevamo. Ma segnato l'1-0 ci siamo sbloccati, è la strada giusta".

Come state percependo l'avvicinamento alla sfida?

"La viviamo bene, siamo tranquilli pur sapendo cosa e quanto ci giochiamo. Soprattutto per me e qualche altro non più giovane è l'ultima occasione e ci teniamo particolarmente a sfruttarla".

Molti della Bosnia conoscono la Serie A.

"Incide un po', uno come Dzeko è esperto ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla nostra partita più che sull'avversario".

Quale segnale dovete dare a Zenica?

"Partire forte dal 1', senza farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Dobbiamo pensare a dare il massimo, poi il campo parlerà".

Dov'è la forza del gruppo?

"Aiutarci in ogni circostanza, anche nell'ultima partita si sono visti abbracci e tutti che vanno dalla stessa parte. Senza egoismi, cosa fondamentale per fare qualcosa di importante".

Come ha ritrovato Gattuso rispetto ai tempi di Napoli?

"Rino ci tiene tantissimo al gruppo e al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione, che tutti pensino allo stesso modo e in maniera sana. Lui è un motivatore e chiede il massimo a tutti, sia negli allenamenti che nelle partite. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli".

Che significa per lui la Nazionale?

"Un grande traguardo, come per noi che indossiamo questa maglia. Ed è il primo a tenerci".

Cosa fa la differenza, la testa o l'istinto?

"L'istinto, ma alternato alla testa. Devi sempre tenere attaccata la spina al 100%, anche se negli ultimi venti metri serve l'istinto. Noi quinti comunque dobbiamo stare attenti per tutta la partita".

Quanto sente il peso del momento?

"Il pensiero è da un paio di mesi che lo abbiamo. Ci meritiamo il Mondiale ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, dando il 100% sono sicuro che ci riusciremo".

La nazione vi sosterrà, cosa sente di dire ai tifosi?

"Di starci vicino, noi daremo il massimo. Tifateci e spingeteci".