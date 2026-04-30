Capello, la frase è già cult: "Olise fa gol alla Politano". E il Napoli risponde sui social

Basta una frase per scatenare il dibattito. Nel prepartita di PSG-Bayern Monaco di Champions League su Sky Sport, Fabio Capello ha acceso la miccia con un paragone destinato a far discutere: “Più che alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano”. Un’uscita che ha immediatamente fatto il giro del web.

L’ex tecnico ha poi spiegato il suo punto di vista: “Olise rientra dalla sinistra e calcia, mentre Alex lo faceva dalla destra. Non ho dubbi: sono gol alla Politano”. Un’analisi tecnica che, però, non ha convinto gran parte degli appassionati, scatenando reazioni ironiche e critiche sui social, in particolare su X, dove molti utenti hanno commentato increduli il confronto.



A inserirsi nel dibattito è stato anche il Napoli, che ha scelto la via dell’ironia per rispondere. Sul profilo TikTok del club è comparso un video di un gol di Politano del 2022 contro lo Spezia, accompagnato dalla didascalia: “Ai miei figli dirò che questo è il gol di Olise contro il Real Madrid”. Il contenuto è diventato virale, raccogliendo commenti divertiti e apprezzamenti per la gestione social del club.