Better Call Politano. Con il Milan diventa un bomber: 7° gol al Diavolo, il 5° da quando è a Napoli

Matteo Politano come l'Arcangelo Michele. Se l'iconografia sacra ci mostra il guerriero celeste intento a ricacciare le tenebre, il rettangolo verde del Maradona ha messo in scena una versione decisamente più profana, ma altrettanto efferata. Nel posticipo della 31^ giornata, è l'esterno azzurro a vestire i panni del giustiziere: un lampo, un colpo secco al volo e il Milan finisce dritto all'inferno.

Sì perché il suo 1-0 non è stato stoltanto un gol, è un'eclissi sulle ambizioni di titolo rossonere. Una rete che mette ufficialmente la parola 'fine' ai sogni Scudetto del club di Via Aldo Rossi, come ammesso con amara lucidità dal tecnico Massimiliano Allegri nel post partita.

Per Politano, purgare il Diavolo non è più solo una casualità, ma ormai un piacevole vizietto. Quando vede rossonero, scatta qualcosa: 7 gol totali segnati contro il Milan, suo bersaglio preferito in carriera, di cui 5 da quando indossa la maglia del Napoli. Se per i milanisti la sua sagoma sta diventando un'ossessione, per il popolo azzurro è la conferma di una regola non scritta: quando c'è da abbattere il Diavolo, meglio chiamare Politano.