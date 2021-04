Porrini: "Ero con Reja all'Atalanta, c'erano già ottimi giocatori. Pirlo? Azzardo, ma se lo scegli..."

Sergio Porrini, ex componente di Edy Reja all'Atalanta, ha parlato della sfida contro la Juventus a Tuttosport: "Nessuno si aspettava una crescita in questa misura, non mi sorprende. Facevo parte dello staff di Reja che ha allenato prima di Gasperini. Già allora c'erano buoni giocatori, in questi ultimi anni la società ha aggiunto calciatori di grande valore tecnico. La scelta di Pirlo è stata un azzardo perché non sempre un campione diventa un buon allenatore. Però ha scelto un progetto a lungo termine, deve dargli l'opportunità di sbagliare".