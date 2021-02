Porto, Conceicao: "In Champions siamo diversi. Chico? Per me è come gli altri"

vedi letture

Sergio Conceicao, ospite di Sky, ha parlato così in vista della prossima sfida alla Juventus, valida per l'ottavo di finale di Champions League 2020/21: "In campionato non sta andando tanto bene: lasciamo troppi spazi agli avversari, abbiamo un atteggiamento diverso. In Champions invece abbiamo fatto delle partite molto interessanti sia a livello difensivo che offensivo: secondo me bisogna essere forti in tutti i diversi momenti del gioco e noi abbiamo fatto delle belle partite".

Il debutto di Chico: "Per me quel momento è stato emozionante. Non so se si capisce ma ‘da papà’ sono felice e orgoglioso che ‘l’allenatore’ del Porto abbia fiducia in Francisco. Lui per me è uno come tutti gli altri, ha qualità e talento come tanti altri giovani del Porto e noi cerchiamo di stare attenti per vedere qual è il miglior modo di inserirli in prima squadra. Dipende anche da quello di cui abbiamo bisogno in quel momento. Dopo i primi 45 minuti disastrosi della nostra squadra rischiavamo di vincere: è stato un bel momento, ma fosse stato un altro giocatore forse mi sarei comportato nello stesso modo".