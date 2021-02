Porto-Juve, 505 passaggi bianconeri contro 212 portoghesi: quando il palleggio non paga

Il dato sui passaggi della partita di ieri della Juventus contro il Porto in Champions League, evidenzia come non sia importante il predominio territoriale o nel palleggio quanto riuscire a concretizzare per vincere le partite. I bianconeri hanno effettuato 505 passaggi corretti, più 81 sbagliati nel corso della gara, contro i 212 del Porto. Però mentre la Juve provava senza successo a dare una scossa alla gara, i portoghesi, approcciando meglio la partita e sfruttando gli errori juventini, sono riusciti a portare a casa una vittoria inattesa che lascia tutto aperto in vista del ritorno all'Allianz Stadium.