Porto-Juve, come il cavallo pazzo Pepe è tra i fedelissimi di CR7. E lo sfida per la prima volta

vedi letture

Quel cavallo pazzo di Pepe, uno dei giocatori più fallosi, cattivi e controversi della storia, è il quarto compagno con maggiori partite in comune con Cristiano Ronaldo. Davanti solo Karim Benzema, Sergio Ramos e Marcelo, CR7 ha giocato ben 324 partite con Képler Laveran Lima Ferreira. 823 gol fatti in campo insieme, 297 subiti, 26254 minuti, 6 reti di Ronaldo da assist di Pepe, 2 di Pepe su assist di Ronaldo.

La prima e l'ultima La prima è in un Portogallo-Finlandia finita con un non certo memorabile 0-0, con pepe a fare il mediano insieme a Veloso, Cristiano ala offensiva destra nel tridente di Scolari con Quaresma e Nuno Gomes. Dall'altra parte, nella Finlandia, in panchina Roy Hodgson e in campo Jari Litmanen e Sami Hyppia. L'ultima volta, invece, lo scorso ottobre, un altro 0-0, stavolta in Francia contro Kylian Mbappé, CR7 con la fascia e Pepe in difesa.

Mai contro 324 volte insieme. Oggi sarà una giornata speciale perché, dopo quindici anni quasi di carriera, sarà la prima volta contro. E al sito della UEFA, Pepe ha spiegato. "Sarà speciale, non ho mai giocato contro di lui. Mi sono allenato tante volte contro di lui. Sarà una partita speciale, ma penso che la più speciale sarà la partita tra Porto e Juventus di quella tra Pepe e Ronaldo. Se non sbaglio il Porto non ha ancora mai vinto contro la Juventus. Spero che questa possa essere la prima volta".