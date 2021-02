Porto-Juve, Tacchinardi: "Questa sfida può essere il viatico per un futuro in A di Conceicao"

vedi letture

Ai microfoni di A Bola, Alessio Tacchinardi ha parlato di Sergio Conceicao, ora allenatore del Porto che stasera sfiderà la sua Juventus. "Con Sergio abbiamo lottato tante volte, era un giocatore forte con qualità e immaginazione, con tanta personalità. Parlava tanto in campo, era un riferimento per le squadre. Ho sempre avuto discussioni in campo con lui, non accettava ordini da nessuno e voleva vincere a ogni costo. Per questo il suo lavoro da allenatore ha destato molto interesse, visto che è un profilo preparato. Se dovesse far bene in queste due partite, potrebbe aprirsi anche un futuro italiano per lui".