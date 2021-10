Porto-Milan, squadra quasi al completo per Sergio Conçeiçao: dubbio Mbemba

vedi letture

O Jogo di oggi si proietta a Porto-Milan, in programma domani sera. Sergio Conçeiçao col dubbio Mbemba. Il difensore ha saltato per infortunio la partita di Taça do Portugal ma nella giornata di ieri ha svolto una prima parte degli allenamenti. Disponibili i giocatori rientrati dal Sudamerica, come Mateus Uribe e Luis Diaz, ieri tornati ad allenarsi col gruppo.