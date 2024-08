Porto, Villas-Boas avverte la Juve: "Non svenderemo Conceiçao. Prestito? Non se ne parla"

André Villas-Boas, presidente del Porto, è intervenuto ai media presenti, tra cui MaisFutebol.iol.pt, a margine dell'inaugurazione della nuova casa del club a Ponte de Barca, facendo un punto sulle situazione di Francisco Conceicao, accostato alla Juventus: "È una risorsa per la società e tuteleremo il nostro patrimonio. Si tratta di un calciatore molto amato dai tifosi, siamo perfettamente consapevoli di cosa rappresenta e del suo valore. Gli ho promesso che, se arriva qualche proposta, la valuteremo. Ma di certo non lo regaleremo, né lo svenderemo. Un prestito? Non se ne parla".

Galeno invece partirà?

"Ha fatto un ottimo inizio di stagione, sacrificandosi in un altro ruolo (terzino sinistro, ndr) per il bene della squadra. Merita senza dubbio il nostro riconoscimento per questo. Abbiamo ricevuto solo una richiesta per Galeno, che è stata immediatamente respinta".

Acquisterete Nehuen Perez?

"Abbiamo avviato una trattativa con l’Udinese, ma purtroppo la cifra che chiede il club friulano è impossibile per noi. Abbiamo fatto un’ultima proposta che loro stanno valutando, ma se non verrà accettata il Porto cambierà obiettivo".

I Dragoes intanto hanno vinto entrambe le partite giocate nella Liga Portugal, la prima battendo 3-0 in casa il Gil Vicente, la seconda affermandosi con un perentorio 2-0 in casa del Santa Clara. In classifica sono dunque primi a punteggio pieno insieme a Sporting CP, Moreirense e Vitoria Guimaraes.