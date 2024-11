Portogallo, Nuno Tavares in tribuna: poca chiarezza sul perché. Domenica c'è Lazio-Bologna

Nuno Tavares non figura tra i calciatori a disposizione del commissario tecnico Roberto Martinez per la partita del Portogallo contro la Croazia. Non c'è grande chiarezza riguardo alla motivazione che lo ha costretto al forfait: diversi portali scrivono di un infortunio al ginocchio, altri di un problema muscolare. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara. Secondo quanto riportato da A Bola, l'ex Arsenal soffre di mialgia e avrebbe accusato un problema al ginocchio nell'ultimo allenamento.

Marco Baroni, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza, lo ha elogiato parlandone così: "Credo che possa trovare soluzioni che lo portano al gol, è particolarmente contento della sua convocazione. Non avevo dubbi sul giocatore, l'ultima partita l'aveva fatta a febbraio, ma nei primi allenamenti ho avuto la percezione che aveva una fisicità e una qualità pazzesca. Ce lo teniamo stretto, ma sulle fasce posso far giocare indifferentemente l'uno o l'altro per avere sempre una grande energia sulle fasce che è quello di cui abbiamo bisogno".

La Lazio tornerà in campo domenica alle 20.45 all'Olimpico contro il Bologna e il terzino sinistro è dunque da considerarsi a tutti gli effetti in dubbio per il posticipo della 13^ giornata del campionato italiano.