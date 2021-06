Possibile sinergia tra Inter e Cagliari per Santos Borré del River Plate

Non mancano gli ammiratori in Serie A per Rafael Santos Borre, attaccante classe '95 del River Plate. Come riportato dal quotidiano argentino TyC Sports, oltre all'Inter anche il Cagliari sarebbe interessato al colombiano. Il giocatore, stando a quanto si legge, potrebbe persino arrivare in Sardegna per una stagione per poi passare all'Inter, in una sinergia tra i due club italiani. Il tutto, in ogni caso, si deciderà al termine della Copa America.