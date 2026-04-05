Poteva essere una provocazione, ora è una possibilità: attenzione alla scelta di Allegri

Poteva essere solo un'opzione, forse una idea, una provocazione, ma, con le ore che passano, sta diventando sempre più realtà: Santiago Gimenez potrebbe realmente giocare dal primo minuto domani sera a Napoli. Il messicano, out per quattro mesi prima dell'ingresso di due sabati fa contro il Torino, è serio candidato a far coppia con Pulisic in attacco, venendo preferito sia a Nkunku che a Leao.

La sua carica

Da Milanello, d'altronde, si segnala un Gimenez veramente molto carico. La volontà del messicano è far vedere il vero Gimenez: "La realtà - ha raccontato - è che al Feyenoord stavo andando molto bene e il Milan mi ha notato. Nel momento in cui il Milan mi ha notato avevo solo un'idea in testa: diventare il goleador del Milan. È ancora nella mia mente e nei miei pensieri. So che l’unica cosa che deve fare un attaccante è fare gol e la gente sarà felice. Quello che posso dire è che lascerò il cuore in campo e i gol arriveranno".

Il rapporto con Allegri

A stimolarlo è stato anche Allegri: "Mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice. A volte la cosa più difficile è capire il calcio semplice. Allegri è questo, lui interpreta il calcio in modo facile ed è per questo che sta facendo molto bene. Penso mi abbia insegnato molto, soprattutto tatticamente e lo apprezzo molto. So che, anche se all’inizio della stagione non ho segnato gol, so quanto abbia aiutato il mister e so anche quanto lui abbia aiutato me. È un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita". E ora il tecnico livornese potrebbe dargli le chiavi dell'attacco nella partita più importante della stagione.