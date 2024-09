Pradè sull'addio di Amrabat alla Fiorentina: "Si è comportato da professionista serio"

vedi letture

Giornata di conferenza stampa di fine mercato in casa Fiorentina, col direttore sportivo Daniele Pradè che ha preso la parola per spiegare le tantissime operazioni portate avanti dal club viola. Ecco alcune battute (leggi qui le dichiarazioni integrali): "Abbiamo presentato undici calciatori, manca solo il dodicesimo che è Valentini e arriverà a gennaio".

Con Kean crede di aver trovato l'attaccante giusto?

"Lo speriamo. Tutte le scelte sono condivise con gli altri dirigenti, il presidente e il mister. Non c'è una scelta non condivisa al 100%, dopo l'allenatore è stato il primo che abbiamo preso, insieme a Valentini".

Sentite di avere un filo diretto con la Juventus, e a loro avete chiesto anche McKennie?

"Assolutamente no, è una società come le altre, con cui lavoriamo. McKennie, Kostic e Arthur sono situazioni normalissime di mercato ma non abbiamo mai avuto l'obiettivo di fare una trattativa con altri calciatori per Nico Gonzalez. Kean è stato molto prima, lo cercavamo già a gennaio, l'abbiamo voluto fortemente tutti".

Cercavate un vice-Kean? Avete rifiutato offerte per Beltran?

"Avevamo l'idea di prendere un vice-Kean all'inizio, ma poi l'allenatore si è detto soddisfatto di Kouame e Beltran. Siamo coperti nel ruolo. Su Beltran sì, c'erano un sacco di situazioni vantaggiose per lui ma non per noi. Siamo convinti che ci possa dare parecchio quest'anno".

Amrabat vi ha messo in difficoltà nella gestione delle tempistiche delle trattative per il centrocampo?

"Ringraziamo fortemente Amrabat per quello che ha fatto. Aveva già un accordo economico definitivo col Fenerbahce eppure è partito con noi per fare 120 minuti rischiando anche di farsi male, si è comportato da professionista serio e top. Abbiamo capito fortemente le sue motivazioni e lo abbiamo lasciato andare, alla fine è stata un'operazione economicamente valida per noi e per lui. Perciò, lo ringraziamo".