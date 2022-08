Praet resta il grande obiettivo del Torino. Pronta l'offerta d'acquisto per il Leicester

Il Torino è ancora su Dennis Praet, dopo il mancato riscatto di giugno dal Leicester. Il club granata, scrive Tuttosport, è pronto a presentare una nuova offerta agli inglesi, forte del gradimento del belga e delle zero offerte arrivate per lui fino ad oggi.

Per il quotidiano il ds Vagnati metterà sul piatto, in queste ore, una proposta da 8 milion di euro complessivi con la formula del prestito con obbligo di riscatto o di un acquisto definitivo. Il Leicester per ora prende tempo, ma visto lo scarso utilizzo in campionato in casa granata si respira ottimismo.