Prandelli: "Milan arrabbiato? Noi lo siamo altrettanto per la nostra classifica. Ibra esempio unico"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Cesare Prandelli ha parlato così del suo prossimo avversario in campionato e anche dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic: "I rossoneri saranno arrabbiati dopo l'eliminazione dall'Europa League, ho grande rispetto per la squadra e per l'allenatore. Se loro sono delusi, noi siamo altrettanto arrabbiati per come si sta evolvendo questo campionato: mi auguro di poter rimanere in partita fino alla fine".

Ibra a 40 anni è il giocatore più decisivo della Serie A?

"Sulle qualità tecniche parla la sua carriera. Penso sia un esempio unico dove un giocatore arriva con la mentalità di sovvertire una situazione: questo ha fatto e questo vuol dire essere leader. Anche se hai dei giocatori di grande qualità non è facile determinare in quel ruolo".