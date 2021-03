Pres. Spezia: "Italiano al Napoli? Non parleremo con nessuno fino a fine campionato"

vedi letture

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, che tra le altre cose ha parlato anche di Vincenzo Italiano, allenatore emergente alla prima (ottima) stagione di Serie A molto apprezzato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a Italiano, il presidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberare Italiano per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti, Italiano compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato". Sull'agente del mister: "È napoletano anche lui e l'accordo per il rinnovo l'abbiamo trovato subito nella scorsa estate, a fine campionato non ci saranno problemi e ne parleremo. Ora non vogliamo prendere in considerazione la situazione, il momento è delicato e vogliamo lasciare tranquilli Italiano e i ragazzi: bisogna far bene nelle prossime gare", ha concluso Chisoli.