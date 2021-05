Prima Bremer, poi Tello: 1-1 tra Torino e Benevento nell'ultima gara della stagione

1-1 tra Torino e Benevento nell'ultima gara della stagione per due squadre che non avevano più niente da chiedere al campionato. Di Bremer e Tello le reti che hanno fissato il risultato finale, in una sfida con poche emozioni.

PRIMO TEMPO - Meglio gli ospiti in avvio di partita, con gli attaccanti giallorossi che non hanno però messo troppo in difficoltà Ujkani, mentre al 29' è stato Bremer a sbloccare la sfida, sfruttando, su azione di calcio d'angolo, un'uscita a vuoto di Manfredini. Quinto gol in questa Serie A per il centrale. Finale in crescendo per il Torino, con un paio di contropiedi non sfruttati a dovere prima del fischio finale dell'arbitro che ha mandato le due squadre negli spogliatoio sul risultato di 1-0.

PARI DI TELLO - A inizio ripresa i ritmi non sono aumentati, con le due squadre che ormai non avevano più niente da chiedere al campionato ma dopo i primi cambi da parte di Nicola e Inzaghi è arrivato il pareggio del Benevento grazie a un colpo di testa di Tello che ha avuto la meglio su Ansaldi sfruttando al meglio un ottimo cross da parte di Letizia.

FINALE SENZA SUSSULTI - Dopo tanti altri cambi e quattro minuti di recupero la gara è poi terminata senza altre occasioni, né da una parte né dall'altra, con il Torino che può festeggiare la salvezza ottenuta 5 giorni fa e il Benevento che dovrà invece ripartire dalla Serie B.