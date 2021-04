Prima da titolare per Reynolds con la Roma, Fonseca: "Buona gara, è giocatore per il futuro"

Debutto dal 1' per il giovane Bryan Reynolds con la Roma nella vittoria sul Bologna. Ecco quanto dichiarato da Paulo Fonseca a Sky Sport dopo la partita, sulla prova del suo laterale: "Sta imparando molto, non possiamo dimenticare che è un giovane che è arrivato in un calcio totalmente diverso ed ha bisogno di tempo. Non era facile per lui oggi ma ha giocato bene, è un giocatore per il futuro".