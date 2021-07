Primi passi da giocatore del PSG: Hakimi visita il centro sportivo e incontra Pochettino

Achraf Hakimi, dopo l'ufficialità della giornata di ieri, sta muovendo in queste ore i primi passi da giocatore del PSG. Questa mattina il marocchino ex Inter si è presentato al Centre Ooredoo, sede degli allenamenti dei parigini, dove ha incontrato per la prima volta il suo nuovo allenatore Mauricio Pochettino.