Primo giorno di Milan per Tomori: "Felice di essere di nuovo qui ed iniziare la stagione"

Primo giorno di raduno per il Milan e primo giorno da milanista, sul campo, per Oluwafikayomi Tomori, fresco del riscatto del Milan. Ai microfoni di Milan Tv, il centrale ex Chelsea ha raccontato le sue prime emozioni: "Mi sento molto bene, è bello essere di nuovo qui con la squadra ed iniziare una nuova stagione".".

Poi un messaggio ai tifosi rossoneri: "Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui. Oggi è il primo giorno, sta andando molto bene anche se il tempo non è bello. Siamo tutti molto felici".