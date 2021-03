Primo tiro in porta a Marassi e primo gol: Candreva firma l'1-0 di Sampdoria-Torino

vedi letture

Si sblocca la partita di Marassi al 25', con il gol di Candreva che porta la Sampdoria in vantaggio per 1-0 nei confronti del Torino, sfruttando il primo tiro in porta della partita. Nasce tutto da una bella percussione di Augello da sinistra: appoggio centrale per Gabbiadini, che tocca intelligentemente verso Candreva. Freddo, l'ex Inter trafigge Sirigu in diagonale. Dopo un rapido check del VAR, la rete viene confermata.