"Pronti a fare una grande partita". Rivedi Inzaghi alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio

La missione è praticamente impossibile, ma la Lazio ha intenzione di affrontare il Bayern Monaco nel migliore dei modi. Dopo il pesantissimo 4-1 interno subìto nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra biancoceleste è pronta a volare in Germania per la gara di ritorno contro i campioni d'Europa e del mondo in carica. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato così la partita: "In questi anni abbiamo lavorato tanto per giocare gare come questa - ha esordito l'allenatore della Lazio -, quindi andremo a Monaco per fare la nostra prestazione al meglio. Dovremo offrire una prova importante contro i campioni del mondo e i campioni d'Europa, ci serviranno corsa, aggressività e determinazione. Di sicuro proveremo a dare il massimo".

Rivedi il video con le parole di Simone Inzaghi!