Provedel all'Inter guadagnerà meno che alla Lazio. E i biancocelesti non lo sostituiranno

La prima cessione significativa dell'estate della Lazio sembra ormai definita. Ivan Provedel è sempre più vicino all'Inter e l'operazione potrebbe sbloccarsi definitivamente nelle prossime ore, in attesa dell'ultimo via libera da parte del presidente Claudio Lotito. Il portiere ha già trovato da tempo l'intesa con il club nerazzurro, mentre negli ultimi giorni è arrivato anche un importante passo avanti nei colloqui tra la Lazio e la dirigenza interista. L'incontro andato in scena a Formello tra l'agente del giocatore, Rava, e il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe infatti avvicinato ulteriormente le parti. L'affare dovrebbe garantire circa 3 milioni di euro alle casse biancocelesti, oltre a un alleggerimento del monte ingaggi.

A confermare il momento positivo della trattativa è stato lo stesso procuratore del giocatore: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa definire questo trasferimento. Ivan è tifoso interista da sempre, è la chiusura di un cerchio. Ha fatto un percorso lungo nella sua carriera, siamo fiduciosi".

Provedel avrebbe accettato anche una riduzione dell'ingaggio pur di approdare a Milano: 2,5 milioni guadagnava alla Lazio, 1,7 milioni guadagnerà all'Inter. E l'ha fatto convinto di poter competere con Martinez per una maglia da titolare. Dopo il suo addio, la Lazio affiderà i pali a Christos Mandas, di ritorno dal Bournemouth, con Edoardo Motta pronto a ricoprire il ruolo di vice e a proseguire il proprio percorso di crescita senza pressioni eccessive.