Provvidenza Okafor, dalla panchina è un fattore: il dato da super sub per il Milan

Nella serata di ieri il suo gol è stato decisivo per permettere al Milan di raggiungere il gol del 2-2 nella sfida d'esordio in campionato contro il Torino, e non è una novità che per Noah Okafor ci sia stata una rete partendo dalla panchina.

L'attaccante svizzero classe 2000 ha infatti segnato 7 gol in Serie A, e 6 di questi sono arrivati da subentrato. L'attaccante ha preso parte a due gol nelle ultime tre partite (un gol e un assist), tante partecipazioni quante quelle raccolte nei sette match precedenti.

Per Okafor si può parlare a tutti gli effetti di qualità da super sub, come viene chiamato quel tipo di calciatore in grado di impattare senza dover partire dal primo minuto. Se dovesse confermarla sul lungo percorso, sarebbe una qualità tutt'altro che da sottovalutare.