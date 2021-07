PSG fuori dai giochi: il Barça ha la strada spianata per Messi. L'offerta è sul tavolo

Una corsa praticamente senza rivali, quella del Barcellona per Lionel Messi. È notizia di oggi de Le Parisien della rinuncia definitiva del Paris Saint-Germain nei confronti della Pulga, ormai appurato che il Barça è troppo avanti nella trattativa.

Il problema dei blaugrana è però un altro e non riguarda eventuali altre squadre. Bisogna far quadrare i conti e restare nei paletti imposti da LaLiga. Il forte indebitamento del club ha impedito di chiudere la trattativa entro il 30 giugno. Il presidente Joan Laporta nei giorni scorsi ha manifestato ottimismo: "Tutto procede bene", l'offerta è già sul tavolo: contratto biennale come giocatore, poi trasferimento negli Stati Uniti dove oltre al ruolo di giocatore in MLS sarà ambasciatore del club, infine ritorno a casa da dirigente. Dopo la Copa América Messi si gode le meritate ferie e non sono previste in questi giorni novità. La volontà del club è di chiudere prima di agosto e averlo già in campo per il 15 contro la Real Sociedad, partita d'esordio de LaLiga.