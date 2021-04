PSG-Man City 1-2, le pagelle: Neymar meglio di Mbappé. De Bruyne si accende e la decide

vedi letture

PSG-MANCHESTER CITY 1-2 (16' Marquinhos, 65' De Bruyne, 71' Mahrez)

PSG (a cura di Simone Bernabei)

Keylor Navas 5 - Nel primo tempo solita attenzione e personalità. Nella ripresa la combina grossa, leggendo malissimo il cross di De Bruyne così come i possibili interventi dei suoi o degli avversari. Il risultato è un gol che rianima il City

Florenzi 6,5 - Grande partita dell’ex Roma. Da terzino destro, nel primo tempo spinge con continuità e cerca le punte con lanci profondi. Nella ripresa si traveste da terzinaccio e ferma quasi ogni pallone che passa dalle sue parti

Marquinhos 7 - Suo il gol dell'illusione, sue le migliori letture difensive del match. Sui due gol non è colpevole, per il resto regge la difesa con la solita personalità

Kimpembe 6 - Bene in fase di costruzione, di partenza dell'azione. Un po' meno nella parte difensiva dopo un primo tempo comunque ottimo. Nella ripresa il City spinge e arginare gli uomini di Guardiola non è semplice

Bakker 6 - Come tutta la squadra, ottimo primo tempo in cui non fa praticamente mai girare Mahrez. Poi l'ex Leicester sale in cattedra e lo mette costantemente in difficoltà

Gueye 4,5 - Un paradosso. Fa una grande partita, per 78 minuti. Sradicando palloni e aiutando sempre i compagni. Poi la follia. Intervento killer col piede a martello su Gundogan e rosso che mette in tremenda difficoltà i suoi.

Paredes 5,5 - Grandissimo primo tempo, con trame di gioco create e occasioni avversarie stoppate. Poi la frittata sul vantaggio del City: insieme a Gueye, si allarga in barriera e indica la via del vantaggio a Mahrez. Un dettaglio, che a certi livelli fa la differenza (dall’83’ Herrera sv)

Di Maria 7 - Oltre all’assist per Marquinhos c’è altro. C’è corsa, chiusure difensive, qualità sublime. Dribbling, slalom, esterni. Insomma, repertorio completo finché non viene richiamato in panchina per esigenze tattiche dopo il rosso a Gueye (dall80’ Danilo Pereira sv)

Verratti 6 - Parte piano, cresce velocemente e si rende protagonista di un grande primo tempo. Passaggi nello stretto, triangoli, recuperi e inserimenti. Poi nella ripresa cala come tutta la squadra, anche se sfiora di un paio di centimetri il possibile 2-0

Neymar 6,5 - Un primo tempo da Pallone d’Oro. Da giocatore che da solo decide le sorti di una semifinale di Champions. Ripresa sul tono dei compagni di squadra, anche se con colpi di classe che solo uno come lui può fare. Incide anche un colpo al gomito che ne condiziona tutta la ripresa

Mbappé 5 - E’ un po’ il grande assente della sfida. La sensazione è che possa essere sempre pericoloso, ma nel concreto lo è pochissime volte. Due azioni da ricordare: una sgasata delle sue che porta al giallo Cancelo, un doppio dribbling che per millimetri non regala il gol a Verratti. Troppo poco, decisamente

Mauricio Pochettino 5,5 - Difficile giudicare la prova del PSG. Un primo tempo straordinario, con idee, calcio, occasioni, gesti tecnici e City annullato. Poi il blackout totale nella ripresa che condiziona anche oltre i demeriti parigini il risultato finale dell'andata

MANCHESTER CITY (a cura di Andrea Piras)

Ederson 6 - Nulla può sulla capocciata di Marquinhos che sblocca il punteggio. Per il resto si fa trovare pronto con un unico rischio del primo tempo quando svirgola un rinvio.

Walker 6 - Non ha vita facile questa sera con Neymar che fa spesso quello che vuole in tutte le zone del campo. Nella ripresa però è più propositivo scambiandosi spesso di ruolo con Mahrez andando al cross.

Stones 6,5 - Ci mette il fisico per respingere i palloni che arrivano dalle sue parti. Lotta e combatte contro l’attacco parigino. E’ il più positivo di un reparto che è completamente in affanno.

Dias 6 - Non può fare nulla sullo stacco di Marquinhos ma è comunque troppo leggero nei calci da fermo. Rischia tantissimo nel primo tempo lisciando un rinvio mentre nei secondi quarantacinque minuti è più attento.

Cancelo 5,5 - Nel primo tempo Di Maria e Florenzi lo mettono nel mezzo sfondando spesso dalla sua parte. Nella ripresa viene cercato di più e ha creato diversi pericoli alla difesa parigina ma Guardiola preferisce sostituirlo in quanto già ammonito (Dal 62’ Zinchenko 6 - Entra bene e svolge il suo compito spingendo spesso sulla sinistra).

Gundogan 6 - Il City ha bisogno dei suoi inserimenti. Ultimamente questa frase viene ripetuta come un refrain. Nel secondo tempo è decisamente più nel vivo del gioco anche se sulla valutazione pesa il fatto che ha perso Marquinhos in occasione del gol del vantaggio del PSG.

Rodri 6,5 - Guardiola gli consegna le chiavi del centrocampo preferendolo a Fernandinho. Si trova spesso ad inseguire i giocatori del PSG questa sera più brillanti nella prima frazione, si fa preferire nella ripresa quando fa girare meglio il pallone.

De Bruyne 7 - Prende per mano la sua squadra. Cerca qualche guizzo palla al piede cercando di innescare i suoi compagni di squadra. Nella ripresa prova un gol da urlo in rovesciata che termina alto sopra la traversa, poi trova il gol con un cross non calcolato bene da Keylor Navas.

Mahrez 7 - Riscatta una prestazione con più ombre che luci con un calcio di punizione che supera la barriera e si insacca nella porta di Keylor Navas per il gol che ribalta il match.

Bernardo Silva 6 - Un bel guizzo nel primo tempo quando in scivolata arpiona un bel pallone sul secondo palo impegnando Keylor Navas. Finto centravanti, si allarga spesso e tocca un buon numero di palloni.

Foden 6 - Potrebbe far decisamente meglio nel primo tempo quando, tutto solo, calcia addosso a Keylor Navas, nella ripresa fa vedere qualcosa in più impegnando la retroguardia parigina.