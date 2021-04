Può partire il Conte alla rovescia. Il titolo dell'Inter come rivincita nei confronti della Juve

Lo scatto c’è stato a Bologna, l’allungo scudetto è atteso per stasera. L’Inter insegue la decima vittoria consecutiva per mettere tutti in fila e distribuire distacchi siderali a inseguitrici senza continuità. Il "Conte alla rovescia" - sottolinea il Corriere della Sera - è partito, vincere contro il Sassuolo significa spingere il Milan a -11 e mettere le mani sul titolo. Sarebbe il quarto di Conte che, dopo aver aperto un ciclo sulla panchina della Juventus, è deciso a far cadere la dittatura bianconera. Il cerchio si chiuderebbe così nel migliore dei modi per l’Inter e il tecnico, ripudiato e insultato dal presidente Andrea Agnelli nell’ultimo scontro di Coppa Italia. Una metamorfosi totale per l’allenatore, arrivato da ex nemico bianconero si è guadagnato sul campo l’ammirazione e la stima dell’ambiente nerazzurro. Una situazione simile la vive pure l’altro ex juventino, Beppe Marotta, anche lui ampiamente rimpianto. Dopo aver sconfitto il virus, l’ad nerazzurro è rientrato a pieno ritmo nel mondo Inter.