Ufficiale Quagliata lascia la Cremonese e l'Italia. È un nuovo giocatore del Deportivo La Coruña

Adesso è ufficiale, Quagliata lascia la Cremonese e più in generale l'Italia. Questo il comunicato del club grigiorosso che ne ufficializza la cessione agli spagnoli del Deportivo La Coruna:

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Quagliata al Real Club Deportivo de La Coruña. L’esterno mancino, in grigiorosso dall’estate del 2022, ha giocato un totale di 72 gare in maglia Cremo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il club ringrazia Giacomo per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali".

Questa, invece, la nota del club grigiorosso in merito all'arrivo di Baschirotto, ufficializzato nella giornata di ieri: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Federico Baschirotto dalla società US Lecce. Nato a Isola della Scala (VR) il 20 settembre 1996, Baschirotto cresce calcisticamente in Veneto e fa il suo esordio tra i grandi a 17 anni con il Legnago. Pochi mesi più tardi inizia la sua prima esperienza alla Cremo: in grigiorosso disputa il Torneo di Viareggio con la Berretti e viene convocato a più riprese dalla Prima Squadra. Dopo una lunga gavetta tra terza e quarta serie, nel 2021 si trasferisce all’Ascoli ed è tra i protagonisti del grande campionato in Serie B dei bianconeri, che conquistano i playoff. Il 2022 è l’anno del grande salto, con l’esordio in Serie A da giocatore del Lecce: nei tre anni vissuti in giallorosso raccoglie 112 presenze nel massimo campionato, fino a diventare capitano dei salentini con cui ha conquistato tre salvezze consecutive. Nel maggio del 2023 viene incluso tra i pre-convocati del C.T. dell’Italia Roberto Mancini per affrontare la fase finale della Nations League".