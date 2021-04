Quali obiettivi per l'Atalanta? Malinovskyi: "Completiamo l'opera Champions, poi ci sarà la Coppa"

vedi letture

Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista all'Eco di Bergamo, soffermandosi sugli obiettivi di squadra per quest'annata: "Guardiamo la classifica, ma il mister ci insegna a pensare solo al prossimo incontro. Ora abbiamo intenzione di andare a Firenze per vincere, non per pareggiare: è un momento chiave, vogliamo ottenere sempre il massimo per non fare regali alle inseguitrici".

Non si pensa alla Coppa Italia. Tra gli obiettivi stagione della Dea, a questo punto, non può che esserci la conquista della Coppa Italia in finale con la Juventus: "Ora pensiamo al campionato: alla trentasettesima giornata vedremo la classifica e a quel punto sarà ora di giocare la finale di coppa. Naturalmente vincerla sarebbe straordinario per squadra, città, tifosi. Vogliamo farcela, ma ora la cosa più importante è completare l'opera in A".