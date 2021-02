Quando il gioco si fa duro, Lautaro inizia a giocare: quanti gol pesanti per il Toro

Braccia incrociate e sorriso. Poi l’intesa con Lukaku. Il volto felice del derby vinto dall’Inter è soprattutto quello di Lautaro Martinez, per distacco il migliore in campo nel 3-0 ai rossoneri. Grande attaccante lo era già dall’anno scorso, e infatti di lui si è parlato nell’ottica del grandissimo mercato europeo. Ma la stagione in corso conferma un altro dato sul Toro argentino. Bomber da grandi partite e grandi palcoscenici. La doppietta oggi, in prospettiva, può diventare quella decisiva per lo scudetto. Si somma, però, a tanti altri gol dal peso specifico molto alto segnati dal 10 nerazzurro in questa stagione: su tutti, quello al Bernabeu contro il Real Madrid. Ma Lauti ha espugnato anche’Olimpico contro la Lazio (bucata anche al ritorno) e il Gewiss Stadium dell’Atalanta. Senza dimenticare la rete alla Juventus in Coppa Italia. Quando il gioco si fa duro, Lautaro inizia a giocare.