Quanta fatica senza Maignan: Francia e Milan spesso in crisi senza il leader tra i pali

vedi letture

Quanta fatica, senza Mike Maignan. Tanta difficoltà per la Francia, che in questa stagione ha perso due partite e ne ha pareggiate una, ma anche per il Milan. Il bilancio totale delle ultime due stagioni, tra rossoneri e Galletti, nelle gare senza il portiere titolare, recita chiaro: 5 vittorie, 4 pareggi e ben 4 sconfitte. E il Milan dovrà farne a meno almeno fino alla gara contro il Monza...

2022/23

NAZIONALE

Francia-Danimarca 1-2

Austria-Francia 1-1

Danimarca-Francia 2-0

2021/2022

SERIE A

Milan-Hellas Verona 3-2

Bologna-Milan 2-4

Milan-Torino 1-0

Roma-Milan 1-2

Milan-Inter 1-1

Fiorentina-Milan 4-3

CHAMPIONS LEAGUE

Porto-Milan 1-0

Milan-Porto 1-1

Atletico Madrid-Milan 1-1

NAZIONALE

Francia-Costa d'Avorio 2-1

Totale

Vittorie - 5

Pareggi - 4

Sconfitte - 4