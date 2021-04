Quanti punti per la salvezza? Nicola: "Mai fatti questi calcoli, non la trovo una cosa utile"

vedi letture

A che quota è fissata la salvezza? "Non ho mai fatto questi calcoli, non la trovo una cosa utile: mi interessano i punti in palio domani". Davide Nicola, allenatore del Torino, ha risposto così in conferenza stampa quando, alla vigilia del big match col Napoli, gli è stato chiesto di fissare un obiettivo di punti per centrare il grande obiettivo dei granata.