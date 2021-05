Quanto è costata l'Inter campione d'Italia? 412 milioni in 10 anni: tutto parte da Ranocchia

412 milioni di euro per costruire una squadra da Scudetto. È questo quanto ha speso l’Inter nel corso degli anni (si parte dal 2011, dall’ingaggio di Andrea Ranocchia) per completare la rosa oggi a disposizione di Antonio Conte. L’operazione più costosa? I 74 milioni di euro versati allo United per Romelu Lukaku. Il colpo a parametro zero? Stefan De Vrij. In basso tutti i soldi spesi dalla società nerazzurra per la squadra oggi campione d’Italia.

QUANTO È COSTATA L’INTER NEGLI ANNI?*

Samir Handanovic - 15 milioni di euro dall’Udinese nel 2012

Daniele Padelli - a parametro zero dal Torino nel 2017

Ionut Radu - 10,5 milioni di euro dal Genoa nel 2019 (cresciuto nel vivaio)

Filip Stankovic - cresciuto nel vaio

Stefan De Vrij - a parametro zero dalla Lazio nel 2018

Milan Skriniar - 34 milioni di euro dalla Sampdoria nel 2017

Alessandro Bastoni - 31 milioni di euro dall’Atalanta nel 2017

Andrea Ranocchia - 13 milioni di euro dal Genoa nel 2011

Aleksandar Kolarov - 1,5 milioni di euro dalla Roma nel 2020

Danilo D’Ambrosio - 3,8 milioni di euro dal Torino nel 2014

Matteo Darmian - in prestito dal Parma, riscatto fissato a 2,5 milioni di euro

Marcelo Brozovic - 5 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria nel 2016

Nicolò Barella - 40 milioni di euro dal Cagliari nel 2020

Roberto Gagliardini - 20,5 milioni di euro dall’Atalanta nel 2017

Stefano Sensi - 22 milioni di euro dal Sassuolo nel 2020

Matias Vecino - 24 milioni di euro dalla Fiorentina nel 2017

Arturo Vidal - a parametro zero dal Barcellona nel 2020

Achraf Hakimi - 40 milioni di euro dal Real Madrid nel 2020

Ashley Young - 1,7 milioni di euro dal Manchester United nel 2020

Christian Eriksen - 27 milioni di euro dal Tottenham nel 2020

Ivan Perisic - 19 milioni di euro dal Wolfsburg nel 2015

Romelu Lukaku - 74 milioni di euro dal Manchester United nel 2019

Lautaro Martinez - 25 milioni di euro dal Racing Avellaneda nel 2018

Alexis Sanchez - a parametro zero dal Manchester United nel 2020

Andrea Pinamonti - 8 milioni (+12 bonus) dal Genoa nel 2020 (cresciuto nel vivaio)

*Nel caso di giocatori arrivati in prestito e poi riscattati (esempio: Barella o Sensi) si è considerato l’importo complessivo e la data di avvenuto riscatto.