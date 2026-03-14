Quasi un anno dopo, riecco il gol di Politano: Napoli avanti 2-1 sul Lecce a metà ripresa
TUTTO mercato WEB
Il Napoli passa in vantaggio al 67'. Calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla termina sui piedi di Politano, che al volo con il sinistro trova finalmente il suo primo gol stagionale (43 partite a secco in tutte le competizioni). Punteggio ribaltato, ora si fa dura per il Lecce.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile