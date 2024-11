Qui Milan, Fonseca inizia le prove per la Juventus: tre soluzioni per la trequarti

Giornata di lavoro a Milanello, con Fonseca che ha avuto a disposizione per la prima volta tutto il gruppo squadra, Gabbia e Reijnders compresi. Il tecnico portoghese ha cominciato quindi, nel pomeriggio, le prove in vista del match di sabato pomeriggio a San Siro contro la Juventus di Thiago Motta, che in questa stagione di Serie A non ha mai perso.

Sky Sport riporta come il tecnico portoghese sia davanti ad un triplice dubbio sulla trequarti, in quanto possono esserci soluzioni diverse. La prima dice che dietro a Morata ci siano Leao, Pulisic al centro e Musah sulla destra, un po' come era successo a Madrid in Champions, come legante per le due fasi. La seconda vede uno schieramento molto offensivo con Leao, Pulisic e Chukwueze. La terza è una via di mezzo, con Leao, Pulisic spostato a destra e Loftus-Cheek dietro la punta.

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 26

Atalanta 25

Fiorentina 25

Inter 25

Lazio 25

Juventus 24

Milan 18*

Bologna 18*

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Como 10

Cagliari 10

Genoa 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8

* una partita in meno