Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?

Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

Alla fine, che il Milan vinca o che il Milan perda, si parla sempre di lui: Rafael Leao. Sabato a San Siro è stato subissato di fischi: pesanti, pesantissimi, per un giocatore tanto amato quanto criticato. Stavolta, però, il 10 è stato preso a mo' di esempio per se stesso e per tutta la squadra: non gira, non sta bene, non segna, non vince più.

Il richiamo di Rabiot
Eppure, Rabiot ha sgridato i tifosi per i fischi al portoghese: "Non ne abbiamo parlato, credo che sia andato via presto Rafa. Lui deve stare sereno, ovviamente anche lui poteva dare di più ma non mi piace il fatto che sia fischiato: è una roba di squadra, è il momento di stare uniti tra di noi giocatori ma anche con i tifosi. Poi se Leao viene fischiato è come se venissi fischiato anche io. Questa sera abbiamo sbagliato ma lo abbiamo fatto di squadra. Leao lavorando tornerà al meglio, magari per lui è più difficile ma dobbiamo dargli fiducia, anche i tifosi, perché è stato un giocatore importante per il Milan e lo è ancora. Poi anche noi dobbiamo aiutarlo in campo a dare qualcosa in più.

Il futuro
E, a tutto ciò, si sono aggiunte le indiscrezioni su un possibile rinnovo di contratto. Attualmente Rafa è legato al Milan fino al 2028 e negli scorsi mesi lo stesso club aveva cominciato a muoversi con l'idea di trovare un accordo per continuare insieme. Dal 2026 in avanti, però, di fatto, non sono stati registrati passi in avanti, un po' come accaduto anche con Pulisic. E considerando le prestazioni e lo stato psicologico del giocatore ma anche dell'ambiente rossonero nei confronti di Rafa stesso, il futuro del portoghese a Milano sembra più che mai incerto.

Articoli correlati
La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha? La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Lazio e tutte le partite di Serie C Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Lazio e tutte le partite di Serie C
Alessandro Bastoni, due mesi da dimenticare. Da Kalulu alle stampelle pre Zenica Alessandro Bastoni, due mesi da dimenticare. Da Kalulu alle stampelle pre Zenica
Altre notizie Serie A
Inter, Carlos Augusto: "L'unità del gruppo ha fatto la differenza. All'intervallo..."... Inter, Carlos Augusto: "L'unità del gruppo ha fatto la differenza. All'intervallo..."
Roma, oggi il faccia a faccia Ranieri-Gasperini: inizia una settimana clou Roma, oggi il faccia a faccia Ranieri-Gasperini: inizia una settimana clou
Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?... Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha? La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino... Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Scatto Juventus, è 4º posto: i tifosi esaltano Spalletti Scatto Juventus, è 4º posto: i tifosi esaltano Spalletti
Lazio, 41 infortuni col ko di Marusic: a Firenze l'ennesima emergenza Lazio, 41 infortuni col ko di Marusic: a Firenze l'ennesima emergenza
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 aprile
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.1 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.2 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.3 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
Immagine top news n.4 Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini
Immagine top news n.5 Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne
Immagine top news n.6 Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Carlos Augusto: "L'unità del gruppo ha fatto la differenza. All'intervallo..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, oggi il faccia a faccia Ranieri-Gasperini: inizia una settimana clou
Immagine news Serie A n.3 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine news Serie A n.4 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine news Serie A n.5 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine news Serie A n.6 Scatto Juventus, è 4º posto: i tifosi esaltano Spalletti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Immagine news Serie B n.4 Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout"
Immagine news Serie B n.6 Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Immagine news Serie C n.6 Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…