Raiola precisa: "La mia frase sulla Ligue 1 un cliché. Il PSG è un grande club"

Alcune precisazioni in arrivo da Mino Raiola dopo l'intervista rilasciata ad As. Il noto agente ha voluto specificare, attraverso un post su Twitter, la frase pronunciata in merito al futuro di Erling Haaland e le possibili destinazioni. Tra di esse il Paris Saint-Germain, sebbene per ammissione di Raiola la squadra avrebbe l'handicap rispetto alle altre big d'Europa di giocare nel peggiore fra i maggiori campionati del Vecchio Continente: "Nella mia intervista con il quotidiano AS vorrei ulteriormente chiarire che mi sono complimentato col PSG. Il PSG è già una delle squadre d'élite del calcio europeo e sta diventando "storico" per quel che sta facendo. La mia visione del PSG è dimostrata dai grandi giocatori che ho avuto l'onore di portarvi in passato. Dai giocatori che vi giocano attualmente. E dai giocatori che certamente porterò in futuro. La valutazione che ho fatto sul campionato francese riflette il comune cliché nel calcio. Tuttavia non è certamente un mio pensiero, come si evince dalla natura altamente competitiva del campionato, specialmente nelle ultime stagioni. Inoltre, il PSG ha un grande appeal tra tutti i giocatori che rappresento. Tutti giocatori che considererebbero l'opportunità di unirsi al club qualora essa si presentasse. Trovo strano che la stampa francese abbia voluto solamente evidenziare la frase circa il campionato e non l'abbondanza di elogi fatti al PSG".