Ranieri: "All'Inter mi rovinò Thiago Motta. Tutto girava alla grande, poi andò al PSG a gennaio"

Nella sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato anche della sua esperienza all'Inter, spiegando cosa si ruppe all'interno della rosa quando le cose cominciarono a non andare per il verso giusto: "All’Inter mi rovinò Thiago Motta. Partimmo benissimo, tutto girava a meraviglia. Poi a gennaio il nostro equilibratore volle andare al PSG. Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente".